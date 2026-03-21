قبل 28 مارس.. الخليج يبحث عن منافس

يبحث نادي الخليج عن طرف ثانٍ لمباراة تجريبية يخوضها فريقه الأول لكرة القدم خلال فترة التوقف الجارية.

وحدَّد النادي السبت 28 مارس الجاري موعدًا للمباراة، فيما يستأنف الفريق تدريباته الإثنين بعد إجازة لثمانية أيام أقرّها المدرب اليوناني جورجيوس دونيس.

وحسب مصادر «الرياضية»، طلب دونيس من الإدارة توفير تجريبية بعد العودة إلى التدريبات، لرفع نسق التحضيرات قبل استئناف دوري روشن السعودي الجمعة بعد المقبل.

ورجحت المصادر إجراء اللقاء أمام فريقٍ من المنطقة الشرقية. وحال تعذُّر الاتفاق مع نادٍ آخر، سيكتفي دونيس بمناورة موسّعة بين الفريق الأول وفريق درجة الشباب.

ويمتلك الخليج 30 نقطة، تضعه في المركز الـ 11، وخسِر 0ـ5 من النصر، المتصدر، ضمن الجولة الماضية، فيما يواجه الخلود في أولى مباريات الجولة المقبلة.

وتتوقف دوريات كرة القدم في أغلب أنحاء العالم الأسبوع الجاري والمقبل، لإفساح المجال أمام مباريات المنتخبات.