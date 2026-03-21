هشام ماجد يحتفل بـ«برشامة»

احتفل الفنان المصري هشام ماجد بالعرض الخاص لفيلمه الجديد «برشامة» في سينما مول مصر بمدينة 6 أكتوبر، قبل طرحه في دور العرض السعودية ودول الخليج 2 أبريل المقبل.

وظهر هشام على السجادة الحمراء برفقة زوجته، فيما حضر العرض عدد من أبطال الفيلم، يتقدمهم ريهام عبد الغفور، مصطفى غريب، باسم سمرة، حاتم صلاح، عارفة عبد الرسول، فاتن سعيد، فدوى عابد، وميشيل ميلاد، إلى جانب المخرج خالد دياب، وعدد من نجوم الفن، بينهم تامر حسني، دينا سمير غانم، رامي رضوان، شيكو، ماجد المصري، رحمة أحمد، والمنتج أحمد السبكي.

وكشف لـ«الرياضية» هشام ماجد، في تصريح خاص، أنَّ فكرة الفيلم لازمته سبعة أعوام منذ قراءته الأولى للمعالجة الدرامية، موضحًا أنَّ العمل جذبه لأنه يتناول قضية الغش في الامتحانات بأسلوب مختلف، لم يقدم من قبل، مضيفًا أنَّ المشروع احتاج إلى وقت طويل حتى يخرج بصورة توازن بين حساسية الفكرة والطابع الكوميدي.

واستعاد ماجد، خلال حديثه، بعض ذكرياته الدراسية، مشيرًا إلى أنَّ الفيلم أعاده إلى مواقف شخصية عاشها في فترة الثانوية العامة، من بينها محاولة مساعدة أحد أصدقائه داخل لجنة الامتحان، في موقف كاد أن يتحوّل إلى أزمة، قبل أن يمر بسلام.

وعن تعاونه مع المخرج خالد دياب، أوضح أن نجاحاته السابقة، خاصة في مسلسل «أشغال شقة»، كانت من أسباب حماسه للمشروع، واصفًا إياه بالمخرج الذي يملك رؤية مختلفة، ويعرف كيف يستخرج أفضل ما لدى الممثل.

كما أثنى على زميلته ريهام عبد الغفور، مؤكدًا أنها ممثلة متمكنة، وتملك قدرة لافتة على التنقل بين الكوميديا والتراجيديا، وأضاف: «كنت أتمنى أن تجمعني مشاهد أكثر مع باسم سمرة، لأنه ممثل كبير، لكن المشهد الذي جمعنا كان محدودًا».

ووجه هشام ماجد، في ختام حديثه، رسالة إلى الجمهور السعودي، مؤكدًا أنَّه جمهور ذواق ويملك طاقة إيجابية كبيرة، معربًا عن أمله في أن ينال «برشامة» إعجابهم خلال عرضه في السعودية والخليج.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي ساخر، حول شاب يبتكر وسيلة جديدة للغش من أجل النجاة من اختبارات الثانوية العامة، قبل أن يدخل في مواجهة طريفة مع معلمه.

ويشارك في بطولة الفيلم هشام ماجد، باسم سمرة، ريهام عبد الغفور، مصطفى غريب، وحاتم صلاح، وهو من تأليف شيرين دياب، وإخراج خالد دياب.