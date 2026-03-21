عادل نقاط الموسم الماضي.. ثلاثية ميلان تضيق الخناق على إنتر

عادل فريق ميلان الأول لكرة القدم رصيد الموسم الماضي كاملًا بفوزه على ضيفه تورينو 3ـ2، مساء السبت، ضمن الجولة الـ 30 من الدوري الإيطالي.

وبلغ ميلان 63 نقطة مطابقًا ما جناه خلال النسخة الماضية من الدوري التي أنهاها ثامنًا، مع تبقي 8 جولات على نهاية البطولة الجارية.

وحقق «الروسونيري» الفوز بالنتيجة ذاتها التي حققها أمام تورينو في مباراتهما ضمن الدور الأول من المسابقة.

وتقدّم ميلان عن طريق مدافعه الصربي ستراهينيا بافلوفيتش في الدقيقة «36» من المباراة.

وأدرك الفريق الزائر التعادل بواسطة المهاجم الأرجنتيني جيوفاني سيميوني في الدقيقة «44».

ووسع أصحاب الضيافة الفارق بهدفين متتاليين في الدقيقتين «54 و55» أحرزهما الفرنسيان أدريان رابيو ويوسف فوفانا، لاعبا الوسط.

وقلص تورينو الفارق بهدف من ركلة جزاء نفذها الكرواتي نيكولا فلاسيتش، لاعب الوسط، في الدقيقة «83».

وتقلص الفارق بين ميلان وجاره إنتر المتصدر إلى خمس نقاط قبل خوض «النيراتزوري» مباراته ضمن الجولة.

واستعاد ميلان المركز الثاني بفارق نقطة واحدة أمام نابولي، ثالث الترتيب.