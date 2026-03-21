الماجدية تضخ 60 مليونا في الهلال

تُعزِّز اتفاقية حق تسمية مقر تدريبات فريق الهلال الأول لكرة القدم خزينة النادي بنحو 60 مليون ريال خلال ثلاثة أعوام، حسبما ذكره مصدرٌ خاصٌّ بـ «الرياضية».

وتصل قيمة العائد السنوي إلى 20 مليونًا في الموسم الواحد وفقًا لمدة التعاقد البالغة ثلاثة مواسم.

وترتبط هذه العوائد بالاتفاقية التي حصلت بموجبها شركة «الماجدية» على حق تسمية مقر التدريبات في النادي تحت مسمَّى «مركز الماجدية الرياضي»، إلى جانب عدد من الحقوق التجارية داخل الملعب وخارجه.

ويُعدُّ حق التسمية إحدى أبرز أدوات الاستثمار الرياضي الحديثة، إذ تعتمد عليه أنديةٌ عالميةٌ لتعزيز إيراداتها، منها مانشستر سيتي وأرسنال الإنجليزيان، إضافةً إلى ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين اللذين وسَّعا استثمار منشآتهما الرياضية بعقود رعاية وتسميات تجارية.

ويُمثِّل مقر التدريبات أحد المشروعات الاستراتيجية للهلال بعد الإعلان عن إنشائه داخل جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن سلسلة من الشراكات التجارية التي أبرمها النادي في الفترة الأخيرة، من أبرزها رعاياتٌ مع «المملكة» و«القدية» و«جاهز»، إلى جانب شراكات أخرى تُعزِّز موارده المالية، وتدعم توجُّهاته الاستثمارية.