دورة ميامي.. سينر يبلغ الدور الثالث

حجز الإيطالي يانيك سينر مقعده في الدور الثالث من بطولة ميامي للأساتذة بعد تغلُّبه على البوسني دامير دجومهور بمجموعتين دون ردٍّ، فيما عبرت الأمريكية جيسيكا بيجولا إلى الدور ذاته إثر انسحاب البريطانية فرانسيسكا جونز.

واستهلَّ سينر مشاركته في البطولة بعد تتويجه أخيرًا باللقب الـ 25 في بطولات رابطة المحترفين إثر فوزه ببطولة إنديان ويلز للأساتذة على حساب الروسي دانييل ميدفيديف.

وقال اللاعب الإيطالي بعد المباراة: «مباريات البداية ليست سهلةً أبدًا، وسعيدٌ جدًّا بهذا الفوز، وسنرى ما سيحدث لاحقًا».

ويتطلَّع سينر، المتوَّج بلقب ميامي عام 2024، لأن يصبح أول لاعبٍ يحرز لقبَي ميامي وإنديان ويلز في العام نفسه منذ السويسري روجيه فيدرر عام 2017.

ويضرب الإيطالي موعدًا في الدور المقبل مع الفائز من مواجهة الفرنسي كورنتان موتيه والتشيكي توماس ماخاتش.

وفرض سينر أفضليته مبكرًا بعد أن كسر إرسال منافسه، وتقدَّم 2ـ0 في المجموعة الأولى قبل أن يحافظ على إرساله، ويحسمها خلال 34 دقيقةً.

وفي المجموعة الثانية، كرَّر اللاعب كسر الإرسال مرتين، وأنهى المواجهة في ساعة وعشر دقائق بعد أن خسر ثماني نقاطٍ فقط على إرساله طوال المباراة.

وأضاف سينر: «بدأت المباراة بكسر إرسالٍ مبكرٍ، ثم حاولت أن أكون هجوميًّا. نجحت في بعض الفترات، وارتكبت بعض الأخطاء في فتراتٍ أخرى. لم أملك وقتًا كافيًا للتأقلم هنا، لأن الأجواء مختلفةٌ عما اعتدت عليه أخيرًا».

وفي منافسات السيدات، بلغت الأمريكية بيجولا، المصنَّفة الخامسة ووصيفة النسخة الماضية، الدور الثالث بعد 38 دقيقةً فقط من انطلاق مباراتها أمام جونز حيث استفادت من انسحاب الأخيرة، بينما كانت متقدمةً 6ـ1 و3ـ0.

وتلتقي بيجولا في الدور المقبل الكندية ليلى فرنانديز التي فازت على الروسية أوكسانا سيليكميتيفا 7ـ6 و3ـ6 و6ـ1.