مونديال الصالات.. إيهامر يكسر رقم السباعي

حطم السويسري سايمون إيهامر الرقم القياسي العالمي لمسابقة السباعي بعد تسجيله 6670 نقطةً، السبت، في بطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات في تورون البولندية.

وتفوَّق إيهامر «26 عامًا» على الرقم السابق المسجَّل باسم الأمريكي آشتون إيتون منذ عام 2012، والبالغ 6645 نقطةً في مونديال إسطنبول.

وقدَّم السويسري أداءً لافتًا خلال المنافسات، التي امتدَّت يومين، إذ تصدَّر سباقات 60 مترًا «6.69 ثانية»، والوثب الطويل «8.15 متر»، و60 مترًا حواجز «7.52 ثانية»، إضافةً إلى القفز بالزانة «5.30 متر».

كذلك سجل نتائجَ جيدةً في رمي الكرة الحديدية «14.87 متر»، والوثب العالي «2.02 متر»، ليضع نفسه في موقع المنافسة قبل السباق الأخير.

وحسم إيهامر اللقب في سباق 1000 متر بعد أن أنهاه بدقيقتين و41.04 ثانية، ليحقق الرقم القياسي الجديد بفارق 25 نقطةً.

وجاء الأمريكيان هيث بالدوين، وكايل جارلاند في المركزين الثاني، والثالث برصيد 6337، و6245 نقطةً على التوالي إثر منافسات قوية على مدار يومين.