كونلان يودع الملاكمة

أعلن الإيرلندي مايكل كونلان، ملاكم وزن الريشة، رغبته في اعتزال الملاكمة بعد خسارته أمام كيفن والش بقرارٍ منقسمٍ عقب عشر جولاتٍ، مساء الجمعة، في صالة «إس إس إي أرينا».

وكان كونلان، البالغ 34 عامًا، المرشَّح الأوفر حظًّا في النزال، ويأمل أن يقوده الفوز إلى مواجهة بروس كارينجتون، بطل المجلس العالمي للملاكمة في وزن الريشة.

وقال الملاكم الإيرلندي للصحافيين في حضور زوجته وطفليه: «أريد الاعتزال الآن، وأنا بصحةٍ جيدةٍ، وعائلتي بخيرٍ. لقد حققت نجاحًا كبيرًا في عالم الملاكمة».

وأضاف: «أنجزت الكثير، لكن هل وصلت إلى هدفي بأن أصبح بطلًا للعالم؟ كلا. هذا هو الجزء الأصعب».

واشتهر كونلان في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 بعد احتجاجه على الحكام بإشارةٍ بذيئةٍ في واحدةٍ من أكثر اللقطات إثارةً للجدل بمسيرته.