بثلاثية.. إيفرتون ينهي آخر آمال تشيلسي

أنهى فريق تشيلسي الأول لكرة القدم كُلَّ فُرصه حسابيًّا في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي بسقوطه المدوِّي أمام مضيِّفه إيفرتون 3ـ0، مساء السبت، على ملعب هيل ديكينسون ضمن الجولة الـ 31 من البطولة.

وسجَّل المهاجم الغيني بيتو أول هدفين من الثلاثة في الدقيقتين 33 و62، فيما أحرز زميله السنغالي أليمان ندياي، الجناح الأيسر، الهدف الأخير «76».

ولم يعد بإمكان تشيلسي اللحاق بأرسنال المتصدر حتى إذا فاز بمبارياته السبع المتبقية ضمن البطولة.

وبات أقصى رصيدٍ يمكن لـ «البلوز» بلوغه 69 نقطةً، بينما يملك أرسنال حاليًّا 70 نقطةً.

وجمَّدت الهزيمة رصيد الفريق اللندني عند 48 نقطةً، فيما وصل إيفرتون إلى 46 نقطةً.

ويبتعد تشيلسي بثلاث نقاطٍ عن المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الذي يشغله أستون فيلا، ولديه مباراةٌ ناقصةٌ.

وخسر تشيلسي للمباراة الرابعة على التوالي، بواقع هزيمتين أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، ومثلهما من نيوكاسل يونايتد، وإيفرتون لحساب «البريميرليج».

أمَّا إيفرتون فحقق انتصاره الأول على تشيلسي منذ 10 ديسمبر 2023 عندما فاز 2ـ0 بمباراتهما ضمن بطولة الدوري الإنجليزي.