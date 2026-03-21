الأهلي يرفض مواجهة العلا

اعتذر النادي الأهلي عن عدم الموافقة على طلبٍ من نظيره العلا على إجراء مباراة تجريبية خلال فترة التوقف الجارية بين فريقي كرة القدم، حسبما أفادت لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

ويفضّل الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، الاكتفاء بالتدريبات اليومية حتى عودة المنافسات بعد نحو أسبوعين.

وعدّت المصادر وجود لاعبين من الفريق مع منتخباتهم سببًا رئيسًا لرفض طلب العلا، المنافس ضمن دوري «يلو» للدرجة الأولى.

واستدعى المنتخب السعودي الأول خمسة من عناصر كتيبة يايسله لمعسكره الإعدادي المقبل، الذي ينطلق الأحد في جدة ويشهد مباراتين تجريبيتين، الأولى مع مصر، في 27 مارس الجاري، والثانية مع صربيا، في 31 من الشهر ذاته.

وبالتزامن مع المعسكر، يتجمّع ويتدرّب المنتخب السعودي «ب»، الذي استدعى ثلاثة لاعبين أهلاويين.

وتهدف الخطوة إلى تمكين الجهاز الفني للمنتخب الأول، بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد، من متابعة لاعبي المنتخب «ب» عن قُرب.

وإضافةً إلى السعوديين، يمتلك الأهلي لاعبين دوليين، مثل الإيفواري فرانك كيسيه، والسنغالي إدوارد ميندي. كما عاد البرازيلي روجير إيبانيز إلى منتخب بلاده بعد غيابٍ لعامين ونحو نصف العام.