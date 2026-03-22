عيد الخبر.. بين المجمعات والمراكز الثقافية والكورنيش

ارتاد عديدٌ من سكان مدينة الخُبر المجمَّعات التجارية خلال ثاني أيام عيد الفطر، واستمتعوا بالعروض الفنية، والفعاليات الموجَّهة للأطفال داخلها.

واستقبل مجمَّع الراشد مئات الأسر، ووفَّر في الطابق الأرضي ألعابًا إلكترونيةً، وعروضًا ترفيهيةً متنوِّعةً.

وفضَّل آخرون زيارة مركزَي الملك عبد العزيز الثقافي العالمي «إثراء»، وسلطان بن عبد العزيز للعلوم والتقنية «سايتك» حيث تابعوا أنشطةً ثقافيةً وفنيةً.

وفي الفترة المسائية، حظِيَت الواجهة البحرية في الخُبر بقسطٍ وافرٍ من المتنزهين، خاصةً محبي الأماكن المفتوحة والمساحات الخضراء.

وشمِلت الفعاليات على الكورنيش حفلاتٍ موسيقيةً، وأمسياتٍ تراثيةً، ومناطقَ ألعابٍ، أبرزها «بيج باونس» للألعاب الهوائية.