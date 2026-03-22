28 مارس.. الأخضر إلى بلغراد

يغادر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم جدة، 28 مارس الجاري، متَّجهًا إلى بلغراد، العاصمة الصربية، لاستكمال معسكره الذي ينطلق، مساء الأحد بوصول اللاعبين إلى مقر سكنهم، ويندرج ضمن برنامج إعداد «الصقور الخُضر» قبل كأس العالم 2026.

وكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تفاصيل المعسكر، عبر بيانٍ مساء السبت.

واستدعى المدرب الفرنسي هيرفي رينارد 25 لاعبًا للمنتخب الأول، الذي يخوض مباراةً تجريبيةً مع نظيره المصري، 27 مارس في جدة، وأخرى مع نظيره الصربي، 31 مارس في بلغراد.

وحسبَ البيان، يؤدي «الأخضر» حصتَين تدريبيتَين في بلغراد قبل المباراة الثانية، فيما يُسمح لوسائل الإعلام بحضور جانبٍ من تدريباته على رديف ملعب «الإنماء» في جدة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس. وسيتحدَّث رينارد للإعلام خلال مؤتمرٍ صحافي، الخميس.

ويستضيف المنتخب السعودي نظيره المصري على ملعب «الإنماء»، وينزل ضيفًا على صربيا في ملعب «تي إس سي - باكا توبولا». وسيتابع ممثلو وسائل الإعلام جانبًا من آخر تدريبٍ لكتيبة رينارد قبل المباراة الثانية.

وبالتزامن مع المعسكر، الذي ينتهي بمواجهة صربيا، يخوض المنتخب السعودي «ب» معسكرًا تدريبيًّا في جدة تحت إشراف رينارد، وقيادة الإيطالي لويجي دي بياجو، مدرب منتخب تحت 23 عامًا.

واستدعى كل منتخبٍ 25 لاعبًا، أُعلِنَت أسماؤهم الخميس.

ويواجه المنتخب الأول إسبانيا، وأوروجواي، والرأس الأخضر ضمن المجموعة الثامنة من كأس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك الصيف المقبل.