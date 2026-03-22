ساسولو يعرقل طموحات يوفنتوس

فرض فريق ساسولو الأول لكرة القدم التعادل 1ـ1 على مضيفه يوفنتوس، السبت، ضمن الجولة الـ 30 من الدوري الإيطالي، مفوِّتًا على الأخير فرصة التقدم إلى المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وانتهى الشوط الأول بتقدم يوفنتوس بهدفٍ، سجله الجناح التركي كينان يلدز في الدقيقة 14.

وخلال الشوط الثاني، أدرك ساسولو التعادل بواسطة المهاجم أندريا بينامونتي في الدقيقة 52.

وسنحت ليوفنتوس فرصةٌ مؤكدةٌ للفوز، لكنَّ الإيطالي مانويل لوكاتيلي، لاعب وسطه، أهدر ركلة جزاءٍ، انبرى لتسديدها قبل نهاية الوقت الأصلي بثلاث دقائق.

وحصد كل فريقٍ نقطةً واحدةً، ليرفع يوفنتوس رصيده إلى 54 نقطةً في المركز الخامس بفارق الأهداف عن كومو الرابع، قبل خوض الأخير مباراته ضمن الجولة.

في المقابل رفع ساسولو رصيده إلى 39 نقطةً محتلًا المركز العاشر.

وعطَّل التعادل مساعي يوفنتوس لحسم آخر المراكز الأربعة المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.