حفلة تهديفية تعيد سان جيرمان إلى الصدارة

استعاد فريق باريس سان جيرمان الأول لكرة القدم صدارة الدوري الفرنسي بفضل تحقيقه فوزًا عريضًا على مضيفه نيس بنتيجة 4ـ0، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من البطولة.

وسجل البرتغالي نونو مينديش، الظهير الأيسر، هدف تقدم باريس من ركلة جزاءٍ في الدقيقة 42، ثم أضاف المهاجم ديزيري دوي الهدف الثاني «49».

وأحرز الجناح الإسباني الشاب درو فيرنانديز الهدف الثالث في الدقيقة 81، ثم اختتم الرباعية الفرنسي وارن إيمري، لاعب الوسط «85».

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 60 نقطةً، متقدمًا من جديدٍ إلى صدارة الترتيب، بفارق نقطةٍ أمام الوصيف لانس، ولا تزال لديه مباراةٌ مؤجَّلةٌ.

أمَّا نيس، فظلَّ رصيده 27 نقطةً في المركز الـ 15، بفارق الأهداف عن لوهافر الـ 14.