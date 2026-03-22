قبل مباراة «الأخضر».. منتخب مصر يستدعي 26 لاعبا

اختار منتخب مصر الأول لكرة القدم 26 لاعبًا لمعسكره الإعدادي، الذي ينطلق الأحد، ويشمل مواجهةً تجريبيةً مع نظيره السعودي، الجمعة في جدة، وأخرى مع إسبانيا، على أرضه، 31 مارس الجاري.

واستدعى المصري حسام حسن، مدرب «الفراعنة»، 26 لاعبًا للمباراتين، ليس من بينهم النجم محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، الغائب بسبب إصابةٍ تعرَّض لها الأربعاء أمام غلطة سراي التركي، في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وضمَّ حسام حسن، الذي يستعد لكأس العالم المقبلة، أربعة حراس مرمى، وتسعة مدافعين وأظهرة، و11 لاعبَ وسطٍ وجناحًا، ورأسَي حربة.

ومن بين المستدعين عمر مرموش، جناح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، ومصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي، ومحمد عبد المنعم، مدافع نيس الفرنسي، وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو، لاعبا وسط الأهلي المصري، وناصر منسي، مهاجم الزمالك، وحسام عبد المجيد، مدافع الفريق ذاته، ومحمد الشناوي ومصطفى شوبير، حارسا الأهلي المصري.

ويخوض «الفراعنة» منافسات المجموعة السابعة من مونديال 2026 أمام منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك البطولة الصيف المقبل.

قائمة المنتخب المصري:

حراس المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مهدي سليمان، محمد علاء.

قلوب الدفاع والأظهرة: محمد هاني، طارق علاء، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، خالد صبحي، أحمد فتوح، أحمد نبيل كوكا.

الوسط والأجنحة: حمدي فتحي، مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، محمود تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل، هيثم حسن، إسلام عيسي.

المهاجمون: مصطفى محمد، ناصر منسي.