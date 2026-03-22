طائرة خاصة تنقل الأخضر إلى نيكولا تيسلا

تغادر بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عبر طائرة خاصة إلى مطار نيكولا تيسلا في بلجراد بعد الفراغ من المواجهة التجريبية أمام نظيره المصري، الجمعة المقبل، استعدادًا لخوض مباراة مماثلة ضد صربيا، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

ويبعد مطار نيوكلا تيسلا نحو 18 كم عن العاصمة الصربية التي تقع عند ملتقي نهري السافا والدانوب ويبلغ عدد سكانها 1.2 مليون نسمة.

ويستقبل الأخضر ضيفه المصري، 27 مارس الجاري على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، وبعدها بأربعة أيام يحل ضيفًا على نظيره الصربي ضمن المرحلة الثالثة من برنامج تحضيراته للمشاركة في كأس العالم 2026.

وتستمر تحضيرات المنتخب السعودي في جدة وصربيا خلال الفترة من 22 إلى 31 مارس الجاري.

واختار الفرنسي هيرفي رينارد مدرب الأخضر 25 لاعبًا لخوض مباراتي مصر وصربيا، وهم: نواف العقيدي، محمد اليامي، أحمد الكسار، زكريا هوساوي، متعب المفرج، حسن كادش، حسان تمبكتي، عبد الإله العمري، ريان حامد، سعود عبد الحميد، علي مجرشي، أيمن يحيى، سلمان الفرج، عبد الله الخيبري، محمد كنو، مراد الهوساوي، مصعب الجوير، سالم الدوسري، تركي العمار، زياد الجهني، خالد الغنام، سلطان مندش، عبد الله الحمدان، صالح الشهري، وفراس البريكان.

ويخوض الأخضر منافسات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات إسبانيا، الأوروجواي، والرأس الأخضر.