نهائيات أرسنال ومانشستر سيتي.. حمراء

يتفوق فريق أرسنال الأول لكرة القدم على منافسة مانشستر سيتي في المباريات النهائية التي جمعتهما عبر التاريخ بثلاثة انتصارات مقابل هزيمة وحيدة.

وأتت النهائيات التي جمعت الفريقين في إطار بطولتي كأس الدرع الخيرية وكأس الرابطة الإنجليزية التي يتواجه فيها الفريقان مساء الأحد في النهائي على ملعب ويمبلي.

ويعود النهائي الأول إلى عام 1934 في كأس الدرع الخيرية، وحينها اكتسح أرسنال نظيره مانشستر سيتي برباعية نظيفة وتوج باللقب.

وبعد 80 عامًا جدد كأس الدرع الخيرية لقاء أرسنال بالسيتي في 2014، ليؤكد «المدفعجية» تفوقهم في المباراة النهائية بثلاثة أهداف دون رد.

وأتى انتصار مانشستر سيتي الوحيد في عام 2018، بقيادة مدربه الحالي الإسباني بيب جوارديولا عندما هزم منافسه بنتيجة «0.3»، في نهائي بطولة كأس الرابطة.

وحسم الفريق اللندني آخر نهائي جمعه بمنافسه «السماوي» في عام 2023 بنهائي الدرع الخيرية، بركلات الترجيح بنتيجة «1.4» بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.+