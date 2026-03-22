الهلال.. الدوسري يدخل المرحلة الأخيرة

دخل ناصر الدوسري، لاعب خط وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم، المرحلة الأخيرة من برنامجه العلاجي من إصابة في أصبع القدم الصغير، على أن ينضم إلى التدريبات بعد عودتها الخميس، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأكد المصدر ذاته أن الدوسري «27 عامًا» يواصل في إجازة عيد الفطر الحالية تأهيله البدني في مقر النادي بعد إصابته في التدريب التالي لمواجهة فريقه، التي تعادل فيها أمام الاتحاد 1ـ1 في الجولة 23 من دوري روشن السعودي، 21 فبراير الماضي، ما غيّبه عن مباريات الشباب، والنجمة، والتعاون، والفتح، والأهلي تواليًا.

وكان الهلال أعلن على منصة «إكس» 26 فبراير الماضي، أن إصابة الدوسري تحتاج علاجًا وتأهيلًا يتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

ولعب الدوسري 29 مبارة مع الهلال الموسم الجاري في جميع المسابقات، وصنع هدفين، دون أن يسجل.

وكان الإيطالي سيموني إنزاجي منح لاعبيه إجازة سبعة أيام بعد خطف بطاقة التأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب الأهلي 4ـ2 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1ـ1 في الوقتين الأصلي والإضافي، الأربعاء الماضي.

وتأتي الإجازة تزامنًا مع النافذة الدولية، وإجازة العيد، التي تشهد انضمام العديد من اللاعبين إلى منتخباتهم.

وبعد التوقف، يعود الهلال إلى أجواء المنافسات في الرابع من أبريل المقبل، عندما يستقبل ضيفه التعاون على ملعب «المملكة أرينا» ضمن الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي.

ويحتل الأزرق المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 64 نقطة بفارق ثلاث نقاط خلف النصر المتصدر قبل ثماني جولات من الختام.