الأربعاء.. المنتخب المصري في جدة

يصل المنتخب المصري الأول لكرة القدم، الأربعاء، على متن طائرة خاصة إلى جدة استعدادًا لمواجهة الأخضر السعودي تجريبيًا 27 مارس الجاري على ملعب «الإنماء» في إطار تحضيرات الطرفين للمونديال، وفق ما ذكره لـ«الرياضية» محمد مراد، المنسق الإعلامي للفريق الضيف.

وأعلن حسام حسن، مدرب المنتخب المصري الأول لكرة القدم، القائمة الرسمية التي سيواجه بها الأخضر، مع تأكيد غياب النجم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي بسبب إجهاد عضلي تعرض له خلال مشاركته في مباراة ليفربول ضد غلطة سراي التركي، على ملعب أنفيلد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وتضم القائمة في حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مهدي سليمان، محمد علاء.

وخط الدفاع:

محمد هاني، طارق علاء، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، خالد صبحي، أحمد فتوح، وأحمد نبيل «كوكا».

وفي خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، أحمد سيد «زيزو»، إمام عاشور ، محمود تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل، هيثم حسن، وإسلام عيسى.

وفي خط الهجوم: مصطفى محمد، وناصر منسي.