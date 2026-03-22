في ويمبلي.. أرتيتا يخطط على إنجاز جراهام

يتوجه الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، الأحد، إلى ملعب ويمبلي اللندني للمرة التاسعة على أمل مواصلة انتصاراته عليه لاعبًا ومدربًا، عندما يصطدم بمانشستر سيتي في نهائي لقب كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويطمح أرتيتا، في النهائي التاسع لأرسنال في البطولة لأن يصبح ثاني مدرب للفريق يحرز اللقب بعد التتويجين الوحيدين بقيادة جورج جراهام 1987 و1993، وأن يصبح كذلك الأول الذي يفوز في أول نهائيين كبيرين له، وسابع من يحقق لقبًا كبيرًا واحدًا على الأقل.

بداية رحلات أرتيتا إلى ويمبلي لاعبًا في 12 أبريل 2014، عندما تأهل أرسنال إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الأولى منذ خمسة أعوام، في مواجهة ويجان حامل اللقب. وفاز الفريق بركلات الترجيح 4ـ2 بعد التعادل 1ـ1 في الوقت الأصلي. وسدد أرتيتا الركلة الأولى للفريق بنجاح.

أما الزيارة الثانية فكانت في 17 مايو من العام نفسه في نهائي كأس الاتحاد ضد هال سيتي ونجح بخطف اللقب 3ـ2 بعد التمديد. وارتدى أرتيتا شارة القيادة لعدم جاهزية المدافع البلجيكي توماس فيرمايلن، الذي جلس على مقاعد البدلاء، في أول ظهور للمدفعجية في نهائي الكأس منذ تسعة أعوام، والأول بملعب ويمبلي الجديد.

وبعد أن ارتدى شارة القيادة بشكل رسمي قاد أرتيتا فريقه إلى ملعب ويمبلي على لقب الدرع الخيرية أمام مانشستر سيتي، بطل الدوري الممتاز، وفاز أرسنال بثلاثية نظيفة في العاشر من أغسطس 2014.

عاد أرتيتا في الوقت المناسب ليشارك بديلًا في نهائي الدرع الخيرية أمام تشيلسي بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في الثاني من أغسطس 2015، بعد أن أبعدته الإصابة عن مباراتي المربع الذهبي لكأس الاتحاد، وحقق الفريق الفوز بهدف دون رد.

وكان الظهور الخامس لأرتيتا في 18 يوليو 2020 عندما أصبح مدربًا لأرسنال، وذلك في ذهاب نصف نهائي كأس الاتحاد أمام مانشستر سيتي بقيادة أستاذه بيب جوارديولا، الذي عمل مساعدًا له بعد اعتزاله اللعب.

ونجح أرتيتا، وفي ملعب خال من الجماهير بسبب جائحة كورونا، في تناسي ماضيه مع السيتي، الذي تركه قبل أشهر قليلة، وقاد فريقه للنهائي بهدفين نظيفين ليواجه جاره تشيلسي.

وكان النهائي بين الجارين اللندنيين في الأول من أغسطس 2020، ويحمل الرقم 139 في البطولة، والأول الذي يلعب دون جمهور بسبب جائحة كورونا، وتغلب أرسنال 2ـ1 ليمنح أرتيتا فريقه اللقب الـ 14 في المسابقة والقياسي حتى الآن، إذ يتخلف عنه مانشستر يونايتد بلقب واحد.

وعاد الإسباني في 29 أغسطس 2020 لقيادة أرسنال مرة أخرى في مباراة الدرع الخيرية أمام ليفربول، بطل الدوري، وخطف اللقب بركلات الترجيح 5ـ4، بعد التعادل 1ـ1 في الوقت الأصلي. وكانت تلك المباراة هي الـ 29 لأرتيتا مدربًا.

وكان الظهور الأخير لأرتيتا يوم السادس من أغسطس 2023 في مباراة الدرع الخيرية أمام مانشستر سيتي، وتفوق أرسنال 4ـ1 بركلات الترجيح بعد التعادل 1ـ1، ليحتفل المدرب للمرة الأولى بالتتويج الثالث له وسط الجماهير.

وستكون مباراة، الأحد، أمام السيتي هي ثاني نهائي لكأس الرابطة يجمع بين مدربين لا يحملان الجنسية البريطانية، بعد الألمانيين يورجن كلوب «ليفربول» وتوماس توخيل «تشيلسي» في 2022.

وطوال مشواره في كأس الرابطة قاد أرتيتا أرسنال 23 مرة، وسجل خلالها 15 فوزًا، وتعادلًا وحيدًا، وخسر 6، وسجل لاعبوه 42 هدفًا واستقبل 23.