بعد رحيل كيروش.. السكتيوي يقود عمان

عيّن الاتحاد العماني لكرة القدم المغربي طارق السكتيوي مدربًا للمنتخب الأول، خلفًا للبرتغالي كارلوس كيروش، بعد إنهاء التعاقد معه بالتراضي، وفقًا لما أعلن الأحد.

وذكر الاتحاد العماني في بيانين مقتضبين أنه تعاقد مع السكتيوي لقيادة المنتخب الأول خلال المرحلة المقبلة استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

وكان كيروش قد تولّى تدريب المنتخب في يوليو 2025، وقاده في 11 مباراة من بينها تصفيات كأس العالم 2026، وبطولة كأس العرب 2025.

وحقق كيروش، مدرب إيران ومصر السابق، أربعة انتصارات مقابل ثلاثة تعادلات وأربع خسارات.

ويأتي التعاقد مع السكتيوي «48 عامََا» الذي كان مرشحًا لقيادة المنتخب المغربي، بعدما قاد «الرديف» إلى لقب كأس العرب.

وكان السكتيوي أعلن استقالته، السبت، بعدما توّج أيضًا بالميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024، وكأس أمم إفريقيا للمحليين 2024.