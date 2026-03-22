الريال يهدد أتلتيكو بالهزيمة 92

يبحث فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم عن انتصاره 92 أمام غريمه التقليدي أتلتيكو في التحدي 178 ضمن الجولة الـ29 من الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو، الأحد، من أجل تضييق الخناق على المتصدر برشلونة.

ويدخل ريال مدريد، الذي تعادل تاريخيًا أمام ضيفه 44 مرة على صعيد الدوري، اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة انتصارات مهمة، منها الفوز على مانشستر سيتي 3ـ0، ثم التغلب على إلتشي 4ـ1، قبل العودة للتفوق على السيتي مرة أخرى 2ـ1 في دوري الأبطال.

وأظهر الريال بقيادة مدربه الإسباني ألفارو أربيلوا قوة هجومية واضحة، حيث سجل 24 هدفًا في آخر 10 مباريات بمعدل 2.4 هدف في المباراة الواحدة، واستقبل فقط ثمانية أهداف، بمعدل 0.8 هدف في المباراة، محققًا ثلاث مباريات دون استقبال أي هدف.

وعلى ملعبه، حقق ريال مدريد خمسة انتصارات من آخر ست مباريات في الدوري الإسباني، مسجلًا 17 هدفًا، واستقبل خمسة أهداف فقط، ما يعكس قوة الفريق على أرضه.

ويوجد الريال في المركز الثاني برصيد 66 نقطة بفارق أربع نقاط خلف برشلونة المتصدر.

وعلى الجانب الآخر، لا يمكن التقليل من خطورة أتلتيكو مدريد، الذي كسب تاريخيًا مضيفه 42 مرة، ويقوده المدرب المخضرم الأرجنتيني دييجو سيميوني، الذي يعتمد على أسلوبه المعروف بالانضباط التكتيكي والصلابة الدفاعية.

وعلى الرغم من بعض التذبذب في النتائج خارج ملعب الفريق، يظل أتلتيكو منافسًا عنيدًا، خاصة في المباريات الكبرى، حيث يجيد إغلاق المساحات واستغلال أخطاء المنافسين عبر الهجمات المرتدة السريعة.

ويوجد أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 57 نقطة، وسجل 14 هدفًا في آخر 10 مباريات بمعدل 1.4 هدف في المباراة، بينما استقبل تسعة أهداف، مع تحقيق خمس مباريات دون استقبال أهداف.

وخارج أرضه، حقق أتلتيكو فوزين وتعادلين وخسارتين في آخر ست مباريات بالدوري، مستغلًا خبرة لاعبيه في إغلاق المساحات والتكتيك الدفاعي المميز.