جيسوس يواجه أزمة.. ويترقب التقارير

يتسلم البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، الأحد، تقارير عن إصابات مواطنه كريستيانو رونالدو، قائد القطب العاصمي، والسنغالي ساديو ماني، والإسباني إينيجو مارتينيز، قبل تحديد موعد دخولهم التدريبات الجماعية، بحسب مصدر خاص بـ«الرياضية».

ويستأنف النصر تدريباته الجماعية، الأحد، في الـ 06:00 مساءً، بعد إجازة سبعة أيام تزامنًا مع فترة التوقف الدولية.

وبيّن المصدر نفسه أن جيسوس يواجه أزمة كبيرة في مركز حراسة المرمى خلال الفترة الحالية، مع وجود البرازيلي بينتو ماتيوس، الحارس الأساسي، مع منتخب بلاده، ونواف العقيدي مع الأخضر، فيما تعرض راغد النجار، الحارس الثالث، لإصابة قطع في الرباط الصليبي.

واستدعى جيسوس، لتعويض هذا النقص، ثلاثة حراس شبان، هم: مبارك البوعينين، حارس فريق تحت 21 عامًا، وسلطان الماص، حارس درجة الشباب، ومروان محمد، حارس الناشئين.

ويعاني رونالدو من إصابة عضلية أبعدته عن المشاركة في مواجهتَي نيوم والخليج ضمن الجولتَين 25 و26 من دوري روشن السعودي، بينما شعر ماني بآلام في مفصل القدم، حالت دون مشاركته أمام الخليج، أمَّا مارتينيز، فأصيب بتمزُّق في العضلة الخلفية.

ويعاود الأصفر العاصمي مشواره في الدوري بمواجهة النجمة، 3 أبريل المقبل، على ملعب «الأول بارك» ضمن منافسات الجولة الـ 27.

ويتصدَّر الفريق النصراوي الترتيب العام للدوري برصيد 67 نقطةً بفارق ثلاث نقاط عن الهلال «الثاني» قبل ثماني جولات من المشهد الختامي.