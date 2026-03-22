دومبيا يعيد فرحة إلى تدريبات الاتحاد

يدرس المسؤولون في نادي الاتحاد إعادة فرحة الشمراني، لاعب الوسط، إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وتهدف هذه الخطوة، طبقًا للمصادر ذاتها، إلى تعزيز الخيارات الفنية في خط الوسط، الذي سيفتقد إلى جهود المالي محمدو دومبيا بعد انتهاء موسمه، بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وعاد فرحة الشمراني، البالغ من العمر 20 عامًا، إلى صفوف الاتحاد في فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعد قطع إعارته إلى نادي الرياض، لكنه لم يشارك مع الفريق الأول حتى الآن، واقتصر ظهوره مع فريق تحت 21 عامًا في دوري جوي للنخبة.

ويستأنف الفريق الجداوي تدريباته في الـ27 من مارس الجاري، بعد أن تمتع اللاعبون بإجازة لمدة ثمانية أيام، تزامنًا مع توقف المنافسات بسبب «أيام فيفا».

ويفتقد «النمور» إلى جهود 10 لاعبين خلال التحضيرات في فترة التوقف نظير انضامهم إلى منتخباتهم، وهم: حسن كادش، وصالح الشهري، وأحمد شراحيلي، ومحمد العبسي، والصربي بريدراج رايكوفيتش، والبرازيلي فابينيو تفاريس، والألباني ماريو ميتاي، والجزائري حسام عوار، والبرتغالي روجر فيرنانديز، والكاميروني ستيفان كيلر.

ويعود الاتحاد إلى منافسات دوري روشن السعودي، 3 أبريل المقبل، حينما يستضيف نظيره الحزم على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ27.

ويحتل الأصفر الجداوي المركز السادس برصيد 42 نقطة، حصدها من 12 انتصارًا، وستة تعادلات، مقابل خسارة ثماني مواجهات، بعد مرور 26 جولة من الدوري.