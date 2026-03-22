بعد 24 عاما.. كييل ينفصل عن دورتموند

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، الأحد، توصله لاتفاق مع سيباستيان كييل، المدير الرياضي، لإنهاء تعاونهما بالتراضي، بعد 24 عامًا أمضاها داخل أسواره.

وذكر النادي عبر موقعه الإلكتروني أنه تم التوصل إلى هذا القرار بالإجماع من قبل الطرفين الأحد الماضي.

وأوضح لارس ريكن، المدير الإداري لدورتموند : «في نقاش مفتوح جدًا، توصلنا أنا وسيباستيان كيل وكارستن كرامر إلى استنتاج مشترك بأن الصيف هو الوقت المناسب لإجراء التغييرات».

وأضاف:«للسماح للطرفين بالاستعداد، اتفقنا بشكل متبادل على إنهاء عقد سيباستيان على الفور.. أنا وسيباستيان لدينا أيضًا تاريخ طويل مشترك. لم نلعب معًا في دورتموند فحسب، بل فزنا معًا بالدوري عام 2002.. لقد قدم مساهمة هائلة لنادينا، ونحن ممتنون جدًا لالتزامه الكبير».

ومنذ 2018، قضى كييل أربعة أعوام رئيسًا لقسم اللاعبين المحترفين في النادي، وخلال هذه الفترة فاز بكأس ألمانيا 2021 وفي 2022 تولى منصب المدير الرياضي.

وخلال فترة ولايته، تأهل النادي باستمرار إلى دوري أبطال أوروبا ووصل إلى نهائي دوري الأبطال 2024 قبل الخسارة بهدفين نظيفين أمام ريال مدريد الإسباني.

وقال كارستن كرامر، المتحدث باسم إدارة النادي: «يمثل الانفصال عن كييل، بطبيعة الحال، تغييرًا في قيادتنا الرياضية. وللدفع قدمًا بالتغييرات التي نحتاج إلى البدء فيها للموسم الجديد، وأيضًا لمنح سيباستيان الوقت للتحضير للخطوات المقبلة في مسيرته المهنية، فإن الانفصال في هذا الوقت هو الخطوة المنطقية. نود أن نشكره على التزامه وتفانيه ونجاحاته، ونتمنى له كل التوفيق في مستقبله».

وارتدى كييل قميص دورتموند في 748 مباراة ولمدة 13 عامًا، ولم يفز بثلاثة ألقاب للدوري فقط، ولكنه توج بأول ثنائية محلية للنادي 2012.

وقال كييل :«دورتموند جزء من حياتي، ولدي ارتباط وثيق بهذا

النادي العظيم. ومع ذلك، توصلنا الآن بشكل مشترك إلى أن الوقت قد حان للمضي قدمًا بالنسبة للطرفين»

وأضاف: «أنا مدين لدورتموند بالكثير، وفخور بأنني كنت جزءًا من عائلته لما يقارب 24 عامًا. خلال هذه الفترة، تمكنت من الاحتفال بالعديد من النجاحات الرائعة مع النادي وطاقمه وجماهيره الرائعة، وسيظل دائمًا مصدر فخر لي أن أكون جزءًا من تاريخ النادي».