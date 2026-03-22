كاميرا الشرطة تفضح تيمبرليك

أفرجت الشرطة الأمريكية، الأحد، عن مقطع فيديو للحظة اعتقال المغني والممثل جاستن تيمبرليك وهو يقود سيارته تحت تأثير الكحول، بعد مرور نحو عامين على ضبطه.

وتظهر اللقطات، التي تداولتها عدة وسائل إعلام أمريكية المغني وهو يؤدي اختبار «السير والتحدث»، الذي يتطلب منه المشي على طول خط وهمي.

كما طلب من المغني التوازن على ساق واحدة، وخلال ذلك، فقد النجم البالغ من العمر 45 عامًا توازنه مرارًا وتكرارًا، حيث أخبر الشرطة بأنه يشعر بالتوتر وأن الاختبارات صعبة للغاية، ليعمل الضباط بعدها على تكبيل يديه.

وحاولت امرأة، عرفت نفسها للشرطة بأنها صديقة لتيمبرليك، إقناع الضباط دون جدوى بعدم اعتقال المغني.

وأكد محامٍ من بلدية ساج هاربور لوكالة الأنباء الألمانية «د ب أ» أن تيمبرليك كان قد حاول سابقًا منع نشر اللقطات التي سجلتها كاميرا الجسم الخاصة بالشرطة.