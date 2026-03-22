اتفاق أهلاوي ينقل ديميرال إلى تركيا

أعاد اتفاق بين الدكتور مبارك المطوع، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، ونظيره في المنتخب التركي، ميريح ديميرال، مدافع الفريق الجداوي الأول لكرة القدم، إلى معسكر منتخب بلاده قبل مواجهة رومانيا، الخميس، في المحلق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».



وبيّن المصدر ذاته أن ديميرال غير جاهز للمشاركة بالمباريات على الرغم من استدعائه للقائمة الدولية، على أن يواصل برنامجه العلاجي والتأهيلي برفقة طبيب المنتخب التركي.

ووفقًا للمصدر عينه، فإن البرنامج العلاجي والتأهيلي للمدافع التركي يتضمن تدريبات لياقية وجلسات علاجية بعد إصابته بتمزق في وتر العضلة الأمامية في إحدى الحصص التدريبية.

وتسببت الإصابة في غياب ديميرال عن المشاركة في مواجهتي الاتحاد والقادسية ضمن الجولتين 25 و26 من دوري روشن السعودي، إضافة إلى موقعة «الكلاسيكو» أمام الهلال التي خسرها فريقه بالترجيحيات في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الأربعاء.

وفي الموسم الجاري، ارتدى ديميرال القميص الأهلاوي في 25 مباراة، بواقع 16 ضمن دوري «روشن»، وثلاث في كأس الملك، ومثلها لحساب دوري أبطال آسيا للنخبة، ومباراتان في كأس السوبر السعودي، وواحدة ضمن كأس القارات للأندية، وسجل خلالها هدفين، وصنع واحدًا، ونال ست بطاقات صفراء.