كومو يعاقب بيزا بخماسية

عزّز فريق كومو الإيطالي الأول لكرة القدم، مركزه الرابع في الدوري، بعد فوزه العريض على ضيفه بيزا بخماسية نظيفة، الأحد، في الجولة الـ 30.

وبعد تعادل يوفنتوس الخامس مع ساسوولو 1ـ1، السبت، فُتح المجال لكومو بالابتعاد أكثر بالمركز الرابع وتوسيع الفارق إلى ثلاث نقاط بعدما رفع رصيده إلى 57 نقطة.

ويأمل فريق المدرب الإسباني سيسك فابريجاس بحجز مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعدما تابع سلسلة اللا هزيمة التي وصلت إلى سبع مباريات في مختلف المسابقات، كما أن حظوظه ببلوغ نهائي كأس إيطاليا لا تزال قائمة، بعد تعادله السلبي على ملعبه مع إنتر ميلان في ذهاب نصف النهائي. وسيلعب كومو مع الإنتر في 12 أبريل في المرحلة الـ 32 من الدوري، قبل لقائهما إيابًا في الكأس في 21 من الشهر عينه.

ولم يُمهل لاعبو كومو الضيوف سوى سبع دقائق لافتتاح التسجيل عبر السنغالي أساني دياو الذي وقّع على هدفه الأول في الدوري الموسم الجاري.

وأضاف اليوناني أناستاسيوس دوفيكاس الثاني بتمريرة حاسمة من دياو «29». وأمّن البديل الكرواتي مارتين باتورينا الذي دخل عوضًا عن الإسباني خيسوس رودريجيس المصاب الفوز بالثالث «48»، قبل أن يسجل الموهبة الأرجنتينية نيكو باس الرباعية «75» بهدفه العاشر في الدوري، واختتم مواطنه ماكسيمو بيروني الخماسية «81».

في المقابل، يتجه بيزا إلى الهبوط بعدما تجمّد رصيده عند 18 نقطة في المركز الـ 20.