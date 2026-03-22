اجتماع طارئ في كولن.. وفولفسبورج يفقد الأمل

عقد مسؤولو نادي كولن اجتماع أزمة، الأحد، فيما بدأ الأمل يتلاشى في فولفسبورج، حيث يجد بطلا الدوري الألماني السابقين نفسيهما على حافة الهبوط.

وتعادل كولن مع بوروسيا مونشنجلادباخ 3ـ3، السبت، ويمكن أن يجد نفسه في المركز الذي يخوض صاحبه ملحق الصعود والهبوط إذا فاز سانت باولي على فرايبورج، الأحد.

مع اقتراب الهبوط الثامن في تاريخ النادي، أصبح مستقبل المدرب لوكاس كواسنيوك على المحك، حيث لم يقدم المدير الرياضي توماس كيسلر أي دعم عقب المباراة، وقال: «وصلنا إلى مرحلة يجب أن نحقق فيها النقاط الثلاث مرة أخرى»

وذكرت التقارير الإعلامية المحلية أن كواسنيوك، الذي انضم في الصيف، قضى 20 دقيقة في الاجتماع مع مسؤولي النادي، وبعدها قال «لن يحدث الكثير وسأستمتع بالشمس».

ولم يحقق كولن بطل عامي 1964 و1978 أي فوز خلال سبع مباريات، مقابل عشر لفولفسبورج.

ويوجد فولفسبورج في المركز الثاني من القاع بفارق أربع نقاط عن المنطقة الآمنة بعد الخسارة بهدف نظيف أمام فيردر بريمن، الذي حصل على فرصة للراحة في صراعه للبقاء في الدوري عقب هذا الفوز.

ولم يهبط فولفسبورج، المدعوم من شركة فولكس فاجن لصناعة السيارات، منذ صعوده إلى دوري الدرجة الأولى في 1997. وفاجأ الفريق الجميع وفاز بلقب الدوري في 2009 ولكنه عانى الأعوام الأخيرة.

ولم يحدث ديتر هيكينج، بعد عودته كمدرب ثالث للفريق الموسم الجاري، أي فرق حتى الآن، مع تبقي سبع مباريات فقط على نهاية الموسم.

وقال بيرمين شفيجلر، المدير الرياضي: «سنستمر حتى يصبح البقاء في الدوري مستحيلًا. المباريات والفرص تتناقص، لكن لم نفقد كل شيء بعد».