سلوت: أعذار ليفربول مرفوضة

اعترف الهولندي أرنه سلوت، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، بأن أداءهم ليس جيدًا بما يكفي في الموسم الجاري.

وتعرض ليفربول لانتكاسة جديدة في حملة الدافع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الخسارة 1ـ2 أمام برايتون، السبت.

وكان يتوقع أن يكون ليفربول منافسًا على اللقب هذا الموسم بعد إنفاق قياسي في سوق الانتقالات الصيفية بلغ نحو 450 مليون جنيه إسترليني «600 مليون دولار» على ثمانية لاعبين.

ولكن مع تبقي سبع مباريات، يدخل الفريق فترة التوقف الدولي في المركز الخامس، بفارق 21 نقطة أمام أرسنال، المتصدر، كما أن لديه الكثير من العمل لضمان اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ولتعويض صفقاتهم المكلفة، أفادت التقارير بأن ليفربول استعاد أكثر من 250 مليون من بيع اللاعبين الصيف الماضي، وهو ما أشار إليه سلووت عند الحديث عن صافي الإنفاق.

وقال سلوت: «من المنطقي تمامًا أنه إذا فزت بالدوري الموسم الماضي، وأنفقت 150 مليونًا، وليس 450 مليونًا فإن التوقعات ستكون عالية».

وأضاف: «كانت هذه التوقعات مرتفعة بالنسبة للمحللين، وللإعلام، ولي، وللجماهير، لكن نادينا ينظر للوضع والتحديات التي واجهناها طوال الموسم، وعندها قد نكون أكثر واقعية بشأن سبب سير هذا الموسم على هذا النحو».

وأكمل: «لكن هذا لا يزال غير كافٍ، مهما حاولت اختلاق الأعذار.. إنه لا يزال غير كافٍ في الوضع الذي نحن فيه الآن».

ويعود ليفربول إلى منافسات الدوري بمواجهة فولهام على ملعبه، 11 أبريل، بعد خوضه مباراة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر سيتي، إضافة إلى ذهاب دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، حامل اللقب.