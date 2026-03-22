الصقور في جدة.. 4 دفعات و25 غرفة

انتظم لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الأحد، في معسكرهم الإعدادي في فندق كراون بلازا بجدة، ضمن المرحلة الثالثة من برنامج التحضيرات لكأس العالم 2026.

وبدأ وصول اللاعبين إلى الفندق في تمام الـ 02:35 ظهرًا على 4 دفعات مستخدمين 5 سيارات كبيرة، وحضر بعضهم بسياراتهم الخاصة، فيما كان علي مجرشي الظهير الأيمن آخر الواصلين إلى الفندق، حسبما رصدته «الرياضية».

وتوزع «الصقور الخضر» بما فيهم سعود عبد الحميد مدافع لانس الفرنسي على 25 غرفة، كما حصل كل عضو في الجهازين الفني والإداري على غرفة.

وتضم قائمة المنتخب خلال المعسكر الجاري، 25 لاعبًا، وهم: نواف العقيدي، محمد اليامي، أحمد الكسار، زكريا هوساوي، متعب المفرج، حسن كادش، حسان تمبكتي، عبد الإله العمري، ريان حامد، سعود عبد الحميد، علي مجرشي، أيمن يحيى، سلمان الفرج، عبد الله الخيبري، محمد كنو، مراد الهوساوي، مصعب الجوير، سالم الدوسري، تركي العمار، زياد الجهني، خالد الغنام، سلطان مندش، عبد الله الحمدان، صالح الشهري، وفراس البريكان.

خضع اللاعبون إلى جلسات تصوير عديدة مع المعجبين ورواد الفندق في منطقة الاستقبال ونال فراس البريكان النصيب الأكبر من التقاط الصور التذكارية مع الجماهير.

ويدشن الأخضر تدريباته تحت قياده مدربه الفرنسي هيرفي رينارد عند الـ 07:00 مساءً على الملعب الرديف في مدينة الملك عبد الله الرياضية، وسيكون مفتوحًا أمام وسائل الإعلام في أول 15 دقيقة منه.

ويخوض المنتخب السعودي مواجهتين تجريبيتين خلال فترة تحضيراته الحالية التي تستمر حتى 31 مارس، الأولى أمام نظيره المصري 27 منه على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، وبعدها بأربعة أيام يحل ضيفًا على نظيره الصربي في بلجراد.

ويشارك الأخضر في كأس العالم 2026 ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات إسبانيا، الأوروجواي، والرأس الأخضر.