سندرلاند يقلبها على نيوكاسل بثنائية

حوّل فريق سندرلاند الأول لكرة القدم، تأخره بهدف أمام مضيفه نيوكاسل إلى فوز 2ـ1 في المباراة التي جمعتهما، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأنهى نيوكاسل الشوط الأول متقدمًا بهدف نظيف سجله أنتوني جوردون في الدقيقة العاشرة.

وفي الشوط الثاني، تمكن سندرلاند من تسجيل هدف التعادل عن طريق شمس الدين طالبي في الدقيقة 57 وأضاف بريان بروبي هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

ورفع سندرلاند رصيده إلى 43 نقطة في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد نيوكاسل عند 42 نقطة في المركز الثاني عشر.

وأصبح هذا الفوز هو الأول لسندرلاند بعد الخسارة في آخر مباراتين له بكافة المسابقات، والثاني له في آخر ثلاث مباريات بالدوري.

في المقابل، كانت هذه الخسارة هي الثانية على التوالي لنيوكاسل في كافة المسابقات، والـ13 الموسم الجاري مقابل الفوز في 12 مباراة والتعادل في ست.