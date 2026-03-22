فيسيكيلا ينصح أنتونيلي بتجربة 20 عاما

طالب الإيطالي جيانكارلو فيسيكيلا، مواطنه كيمي أنتونيلي «19 عامًا» سائق فريق مرسيدس، الذي أصبح أصغر من ينطلق من المركز الأول ويفوز بجائزة الصين الكبرى، الأحد، للمرة الأولى منذ 20 عامًا، بأن يتبع سياسية «سباق تلو الآخر» لتأمين حظوظه في إنهاء الموسم بشكل جيد.

وقال فيسيكيلا، آخر سائق إيطالي يحصل على مركز الانطلاق الأول ويفوز بسباق الجائزة الكبرى البلجيكي 2009 حتى الأحد الماضي.

وقال فيسيكيلا في تصريحات لموقع «فورمولا 1»، الأحد: «إذا أخذنا في الاعتبار حقيقة أنه عندما فزت قبل 20 عامًا، لم يكن كيمي قد ولد حتى.. لكن الأمر أكثر من رائع وأنا سعيد لأجله وفخور.. بصراحة كان الانتظار لمدة 20 عامًا لرؤية سائق إيطالي يعود إلى قمة منصة التتويج أمرًا صعبًا للغاية».

وأضاف: «قدم كيمي أداءً رائعًا في نهاية الأسبوع تمامًا كما كان الحال في نهاية أسبوعي في ماليزيا قبل 20 عامًا، فقد كان منافسًا قويًا بالفعل في التجارب، ثم حقق مركز الانطلاق الأول، ثم فاز بالسباق، متصدرًا من اللفة الأولى حتى الأخيرة. لقد كان الأمر مثاليًا تقريبًا».

وأوضح أن فوز أنتونيللي الأول، بالإضافة إلى حصوله على المركز الثاني في سباق الجائزة الكبرى الأسترالي الافتتاحي للموسم، يعني أنه يتأخر بأربع نقاط فقط عن راسل في ترتيب بطولة السائقين قبل انطلاق الجولة الثالثة في اليابان.

ومع تزايد الضجة بشكل حول احتمالات أنتونيلي بالفوز بالبطولة، والتي حرص توتو وولف رئيس فريق مرسيدس على التقليل من شأنها، نصح فيسيكيلا مواطنه الأصغر سنًا باتباع نهج «سباق تلو الآخر» مدعومًا بميزة الأداء الحالية لسيارة W17.

وأضاف فيسيكيلا، الفائز ثلاث مرات بسباقات الجائزة الكبرى:« ستتاح له فرصة أخرى، ليس مرة واحدة فقط، بل عدة مرات. لديه نفس الفرصة التي أتيحت لراسل، وفي الوقت الحالي، تمتلك مرسيدس أفضل سيارة، لذا لديه نسبة 50% للفوز بالسباقات».

«من المهم الآن أن يفكر في كل سباق على حدة، دون أي ضغط، لأنه حتى لو حلّ ثانيًا، فلن يخسر شيئًا، سيقدم أداءً رائعًا إذا حلّ ثانيًا. أما إذا فاز فسيكون ذلك أفضل. سيتمكن من الضغط على راسل».

وبغض النظر عن هذا الصراع الداخلي في مرسيدس، يأمل فيسيكيلا أيضاً أن يتمكن أحد فرقه السابقة، فيراري، من جعل هذا العام مميزًا بشكل خاص لإيطاليا من خلال البناء على أدائهم القوي في أستراليا والصين وتحويله إلى منافسة مستمرة بين عدة فرق.