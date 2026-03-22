برشلونة يخطف نقاط فايوكانو برأسية أراوخو

وسّع فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، الفارق إلى سبع نقاط مؤقتًا في صدارة جدول ترتيب الدوري المحلي، بفوز صعب على ضيفه رايو فايكانو 1ـ0 الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 29.

وبهدف المدافع الأوروجوياني والقائد رونالد أراوخو، رفع الفريق الكاتالوني رصيده إلى 73 نقطة قبل المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد وجاره أتلتيكو في ختام المرحلة، الأحد، وقبل لقاء برشلونة نفسه مع أتلتيكو رابع الترتيب في الجولة المقبلة.

ودخل برشلونة المباراة منتشيًا باكتساحه نيوكاسل يونايتد الإنجليزي 7ـ2 في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي، وواصل سلسلة مبارياته من دون خسارة إلى ثمان في مختلف المسابقات «7 انتصارات وتعادل».

وشارك الحارس خوان جارسيا أساسيًا بعدما كان خرج في الدقيقة 82 من مواجهة نيوكاسل الأخيرة بسبب إصابة طفيفة، في حين جلس المدافع إريك جارسيا الذي خرج بدوره في الدقيقة 22 من المباراة الماضية، على مقاعد البدلاء.

وكما فعل في المباراة الماضية، قدّم بديل إريك، أراوخو الذي حمل شارة القيادة، نفسه مسجلًا الهدف الوحيد أمام رايو فايكانو برأسية مستثمرًا ركنية نفذها البرتغالي جواو كانسيلو «24». وهذا هو الهدف الثالث لأراوخو الموسم الجاري في الدوري وكان الأخير في الفوز على جيرونا 2ـ1 لحساب الجولة التاسعة في 18 أكتوبر الماضي.

وشهدت المباراة العديد من الفرص السانحة للتسجيل لكلا الطرفين، خاصة فايوكانو الذي شكل ضغطًا رهيبًا على دفاعات برشلونة في الشوط الثاني، وكاد أن يدرك التعادل في أكثر من مناسبة، لولا تألُق الحارس جارسيا الذي نال جائزة أفضل لاعب في المباراة، ليخرج بشباك نظيفة للمرة الأولى بعد ثلاث مباريات في مختلف المسابقات.

وهذه الخسارة الأولى لرايو فايكانو في الدوري منذ الثاني من يناير الماضي، بعد سلسلة من ست مباريات حقق فيها الفوز مرتين مقابل أربعة تعادلات، ليتجمد عند 32 نقطة في المركز الـ 14 بعد احتفاله ببلوغ ربع نهائي مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي الخميس الماضي.