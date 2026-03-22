بـ 30 أغنية.. الصقر يفتتح حفلات العيد

افتتح الفنان رابح صقر حفلات عيد الفطر 2026 في الرياض، ضمن شعار «فعاليات العيد والفرحة تزيد»، في أمسية نظمتها مجموعة «روتانا للموسيقى» بدعم من الهيئة العامة للترفيه التي يرأسها المستشار تركي آل الشيخ، على مسرح محمد عبده أرينا.

وجاءت الأمسية في ثاني أيام عيد الفطر، وسط حضور جماهيري كبير داخل المسرح، إلى جانب متابعة مباشرة عبر قنوات «روتانا».

وقدم رابح صقر خلال الحفلة برنامجًا غنائيًا تضمن نحو 30 عملًا، بعد بروفات أجراها برفقة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات.

ومن بين الأعمال التي قدمها الصقر «أبرك الساعات، افهمك، عيدي مبارك، عمار يا دار السعد، تقدر ، الصراحة، اللي ماخطر ع البال، لا تجي يمي، كل إنسان يخطي، صدقيني، البشارة، غرام أطفال، خلنا كذا حلوين، خلاص، وش رأيك الليلة، العباة الرهيفة، أنت ملك، الذهب أصلي، سرى الليل، ما عاد تسأل، لا تمنن، عشر أشياء، عيونه، الواقع، سقي، ضعفي محبة، مغرورة أزعل عليك، يا دار» قدمها على فقرتين تخللتهما استراحة قصيرة.

وتنقل «صقر الأغنية السعودية» بين أعماله الطربية والشعبية والوطنية والعاطفية، في حفل امتد على فقرتين، تخللتهما استراحة قصيرة.

وكان سالم الهندي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «روتانا للموسيقى»، في استقبال رابح صقر لدى وصوله إلى مقر الحفل، قبل أن يلتقي الفنان السعودي بالإعلاميين وصناع المحتوى.

وقال رابح صقر «إن رسالته من الحفلة تتمثل في إسعاد الناس، مضيفًا: «جئت أعايد عليكم في حفل عنوانه العيد والفرح، وأدعو الله أن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان».

وأشاد الفنان السعودي بالقوات السعودية وما تقوم به من واجبات في مختلف القطاعات، كما كشف عن استعداده لتقديم مجموعة من الأعمال الجديدة خلال الفترة المقبلة، من بينها أغانٍ وطنية، وأخرى رياضية لمؤازرة المنتخب السعودي في كأس العالم 2026.

وجاء الختام بصورة مؤثرة، حين ردد رابح صقر مع الجمهور أغنيته «يا دار»، وتحديدًا مقطع: «حنا لآل سعود دروع لأراضيك»، قبل أن يوثق نجاح الأمسية بمقطع «سيلفي» جمعه بالحضور، متمنيًا لهم أيامًا مليئة بالأفراح.