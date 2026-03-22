الخلود يخطف سيسيه من إسبانيا

افتتح نادي الخلود تعاقداته الصيفية مبكرًا بالتوقيع مع الغيني سيدوبا سيسيه، لاعب وسط ليجانيس الإسباني.

وكشف النادي، الأحد، عن توقيعه عقدًا لثلاثة مواسم مع اللاعب، الذي ينضم إلى الفريق الصيف المقبل فور انتهاء عقده مع ناديه الحالي، المنتمي إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني.

ودخل سيسيه إلى الفترة الحرة مطلع العام الجاري، ما سمح له باختيار محطته الاحترافية المقبلة من دون العودة إلى ناديه.

وخاض الدولي الغيني 34 مباراة، في 38 جولة الموسم الماضي، عندما ظهر ليجانيس على صعيد الدوري الإسباني، قبل العودة سريعًا إلى الدرجة الثانية.

ومع منتخب بلاده، لعِب 25 مباراة منذ استدعائه للمرة الأولى، صيف عام 2022 الذي شهِد تصعيده من رديف ليجانيس إلى الفريق الأول.

والموسم الجاري، مثّل سيسيه فريقه في 26 مباراة، وأحرز هدفين وصنع هدفًا.