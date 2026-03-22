كوانساه يغيب عن تجريبيتي إنجلترا

يغيب المدافع جاريل كوانساه عن المباراتين التجريبيتين للمنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم مارس الجاري، جراء تعرضه لإصابة في الفخذ، وفق ما أعلن ناديه باير ليفركوزن الألماني.

وتعرّض كوانساه، البالغ 23 عامًا، لإصابة عضلية في الجزء الأمامي من الفخذ الأيسر خلال التعادل أمام هايدنهايم 3ـ3، السبت، في المرحلة الـ 27 من الدوري المحلي.

وأفاد بطل الدوري والكأس في الموسم ما قبل الماضي في بيان، الأحد، أن لاعبه لن يتمكن من الالتحاق بالمنتخب الإنجليزي كما كان مخططًا.

وكان الألماني توماس توخل مدرب «الأسود الثلاثة» استدعى، الجمعة، المدافع السابق لليفربول ضمن قائمة من 35 لاعبًا.

وتواجه إنجلترا الأوروجواي على ملعب ويمبلي، الجمعة، قبل أن تستقبل اليابان على الملعب نفسه، الثلاثاء.