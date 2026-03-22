فورست يصدم توتنام.. وفيلا يزيد أوجاع وست هام

لندن - رويترز

عمَّق فريق نوتنجهام فورست الإنجليزي الأول لكرة القدم جراح مضيفه المتعثر توتنام بتخطيه بثلاثيةٍ نظيفةٍ، الأحد، فيما سجل أستون فيلا انتصاره الأول منذ 45 يومًا 2ـ0 ضمن الجولة الـ 31 من الدوري الممتاز.

وفي المباراة الأولى أحرز البرازيلي إيجور جيسوس، ومورجان جيبس وايت، وتايو أونيي ثلاثية نوتنجهام، ليتخطى مضيفه في صراع البقاء بـ «البريميرليج».

وكان توتنام الأفضل قبل الاستراحة، لكنَّه صنع فرصةً واحدةً فقط، أهدرها البرازيلي ريتشارليسون قبل أن يسجل جيسوس برأسيةٍ عقب ركلةٍ ركنيةٍ، نفذها نيكو ويليامز قرب نهاية الشوط الأول.

وأضاف جيبس وايت، الذي كان هدفًا لتوتنام في فترة الانتقالات الصيفية، الهدف الثاني بعد نحو ساعةٍ من اللعب، وأحرز البديل تايوو أونيي هدفًا متأخرًا بتسديدةٍ مباشرةٍ، ليُجبر جماهير «السبيرز» على مغادرة الملعب.

وبهذا الفوز، تقدَّم فورست إلى المركز الـ 16 بـ 32 نقطةً، متقدمًا بنقطتين على توتنام الذي تراجع إلى المركز الـ 17.

ويبتعد توتنام بفارق نقطةٍ واحدةٍ فقط عن وست هام يونايتد الـ 18، الذي خسر من مضيفه أستون فيلا، الأحد، ليظلَّ في منطقة الهبوط.

وفي المباراة الثانية، وضع أستون فيلا حدًّا لنتائجه المهتزَّة في الدوري الممتاز، وتغلَّب بثنائيةٍ نظيفةٍ على ضيفه وست هام يونايتد.

وافتتح جون ماكجين التسجيل في الدقيقة 15، وأضاف أولي واتكينز الثاني «68»، ليعود فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري إلى نغمة الانتصارات التي غابت عنه منذ فوزه 1ـ0 على ضيفه برايتون، 11 فبراير الماضي، إذ تعادل بعدها مع ليدز يونايتد، ثم خسر أمام وولفرهامبتون، وتشيلسي، ومانشستر يونايتد.

وارتفع رصيد فيلا، الذي حقق فوزه الـ 16 في البطولة الموسم الجاري مقابل ستة تعادلاتٍ، وتسع هزائم إلى 54 نقطةً في المركز الرابع، ليُعزِّز حظوظه باحتلال أحد المراكز المؤهلة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

في المقابل، توقف رصيد وست هام، الذي تكبَّد خسارته الـ 16 في البطولة مقابل سبعة انتصاراتٍ، وثمانية تعادلاتٍ عند 29 نقطةً في المركز الـ 18 بفارق نقطةٍ واحدةٍ خلف مراكز الأمان.