موناكو يزيد متاعب ليون

زاد فريق موناكو الأول لكرة القدم من متاعب ليون المنقوص عدديًّا وفاز عليه 2ـ1، الأحد، ليرفع سلسلة انتصاراته المتتالية إلى ست مباريات، وذلك لحساب الجولة الـ 27.

وتقدم ليون بفضل الهدف الـ 11 في الدوري للتشيكي بافل شولتز «42»، قبل أن يرد موناكو في الثاني بهدفين في غضون 10 دقائق سجَّلهما ماجنيس أكليوش «62» والأمريكي فلورين بالوجان «72» من ركلة جزاء.

وبات بالوجان بتسجيله هدف السبق في الفوز على بريست 2ـ0 في المرحلة الماضية ثالث لاعب وُلد في القرن الـ 21 يسجل 40 هدفًا على الأقل في الدوري الفرنسي بعد إيلي واهي «48» وأرنو كاليمويندو «53».

وأكمل ليون المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد مدافعه الأرجنتيني نيكولاس تاليافيكو بالبطاقة الحمراء قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي.

وزجَّ البلجيكي سيباستيان بوكونيولي، مدرب موناكو، بالتشكيلة نفسها الفائزة على بريست، ساعيًا إلى إثبات جدارته خارج أرضه، حيث يأتي بعد فوزين على لانس 3ـ2 وباريس سان جيرمان 3ـ1، ليرفع سلسلته إلى ثلاثة انتصارات.

ويُعدّ نادي إمارة موناكو الأكثر نجاحًا في الدوري الفرنسي برصيد 23 نقطة من آخر تسع مباريات، بواقع سبعة انتصارات، منها ستة على التوالي مقابل تعادلين.

وبعد تراجع موناكو إلى المركز العاشر في الجولة الـ 19، استعاد مستواه المعهود ليصبح على بُعد ثلاث نقاط فقط من منصة التتويج.

في المقابل، خاض ليون اللقاء باحثًا عن العودة إلى سكة الفوز التي حاد عنها في مبارياته الست الأخيرة في مختلف المسابقات، إلّا أنَّه فشل في تحقيق مبتغاه للمباراة السابعة على التوالي في سلسلة شهدت خسارته أمام ستراسبورج 1ـ3 ومرسيليا 2ـ3، وتعادله مع سان جيرمان 1ـ1 ولوهافر سلبًا، الأحد الماضي.

وتعقّدت مهمة ليون في الحفاظ على آماله في إنهاء الموسم ضمن المراكز الثلاثة الأولى، بعدما تجمد رصيده عند 47 نقطة في المركز الرابع وتأخره بفارق نقطتين عن مرسيليا الثالث الذي بإمكانه توسيع الفارق في حال فوزه على ليل في وقت لاحق.

كما تقلص الفارق بين ليون ومطارده المباشر موناكو إلى نقطة وإلى ثلاث عن ليل السادس.