ضمك يستأنف.. وكاريلي يبحث عن تجريبية

استأنف فريق ضمك الأول لكرة القدم تدريباته، عصر الأحد، بعد إجازة لتسعة أيام أعقبت الفوز على النجمة 3ـ1، ضمن الجولة الـ 26 من دوري روشن السعودي.

وقاد البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب الفريق، حصة تدريبية على ملعب النادي في خميس مشيط، تمحورت حول التجهيز البدني، تمهيدًا لتكثيف الشق الفني خلال الأيام المقبلة.

ووفق مصادر خاصة بـ «الرياضية»، يفكر كاريلي في طلب تنسيق مباراة تجريبية خلال فترة التوقف الجارية، لرفع نسق التحضيرات والاطمئنان على مردود لاعبيه بعد الإجازة.

وإذا تعذّر الاتفاق مع نادٍ آخر على المباراة، سيخوض الفريق مناورة ضد فريق تحت 23 عامًا في النادي.

ويحتل ضمك المركز الـ 15 في ترتيب الدوري، برصيد 22 نقطة، ويواجه الأهلي، الثالث، في 4 أبريل المقبل، ضمن الجولة الـ 27، الأولى بعد عودة المنافسات.

وتوقف «روشن» بسبب حلول «أيام فيفا»، المخصصة للمباريات الدولية، ويعود الجمعة بعد المقبل.