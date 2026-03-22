ماينز يعزز فرص البقاء

اقتنص فريق ماينز الألماني الأول لكرة القدم، الأحد، فوزًا مثيرًا على ضيفه آينتراخت فرانكفورت 2ـ1، الأحد، على ملعب «ميفا أرينا» ضمن الجولة الـ 27 من الدوري المحلي، معززًا آماله في البقاء.

كان بول نابل نجم المباراة الأول، حيث افتتح التسجيل لماينز مبكرًا في الدقيقة السادسة بتسديدة ارتطمت بالمدافع آرثر ثيات وخدعت الحارس. وعلى الرغم من عودة فرانكفورت في النتيجة في الدقيقة «20» عبر ناثانيال براون، الذي استغلَّ عرضية متقنة من يان ماتيو باهويا، الذي اضطر إلى مغادرة الملعب مطلع الشوط الثاني بسبب إصابة في الكاحل كان يعاني منها منذ الدقائق الأولى، ما أفقد فريقه عنصرًا هجوميًّا مهمًا.

وفي الدقيقة «89» استغلَّ براون كرة مرتدة من الحارس ليضعها في الشباك، ليمنح فريقه ثلاث نقاط مهمة في صراع البقاء.

وشهدت المباراة تدخلات حاسمة من تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، حيث جرى إلغاء قرار احتساب ركلة جزاء لصالح ماينز «75» بعد مراجعة اللقطة وتبين وجود خطأ سابق.

الفوز رفع رصيد ماينز إلى 30 نقطة في المركز الـ 11، وتوقف فرانكفورت السابع عند «38».