أتالانتا يستعيد نغمة الانتصارات.. ولاتسيو يحبط بولونيا

استعاد فريق أتالانتا الأول لكرة القدم نغمة الانتصارات بعد خروجه الأوروبي بتغلُّبه، الأحد، على هيلاس فيرونا 1ـ0 ضمن منافسات الجولة الـ 30 من الدوري الإيطالي.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 37 عبر دافيدي زاباكواستا الذي سدَّد كرةً زاحفةً من حدود منطقة الجزاء، استقرَّت في الشباك بعد مجهودٍ جماعي، وضغطٍ مكثّفٍ.

وشهدت المباراة إضاعة عديدٍ من الفرص لأصحاب الأرض، أبرزها تسديدة نيكولا كرستوفيتش التي ارتدت من العارضة في الدقيقة 56 عقب انفرادٍ بالمرمى.

وحاول فيرونا العودة في الدقائق الأخيرة عبر تسديداتٍ بعيدة المدى من المعتصم المصراتي، وتوماس سوسلو، لكنَّ دفاع أتالانتا وحارسه ماركو كارنيسيكي حافظا على نظافة الشباك حتى صافرة النهاية.

وكان أتالانتا تعرَّض لخسارةٍ موجعةٍ على يد بايرن ميونيخ الألماني 2ـ10 في مجموع مباراتي دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 50 نقطةً في المركز السابع، بينما توقف رصيد فيرونا عند 18 في المركز قبل الأخير.

وفي مواجهةٍ أخرى، عاد لاتسيو بانتصارٍ ثمينٍ من ملعب بولونيا 2ـ0.

وكانت المباراة زاخرةً بالمنعطفات حيث حرمت العارضة نيكولا مورو، لاعب بولونيا، من هدفٍ محقَّقٍ في الشوط الأول قبل أن يرتكب إدواردو موتا، حار مرمى لاتسيو، خطأ بمنح بولونيا ركلة جزاءٍ في الدقيقة 50، لكنَّ موتا صحَّح خطأه بالتصدي لركلة الجزاء التي نفذها ريكاردو أورسوليني.

واستغل لاتسيو حالة الإحباط التي أصابت بولونيا، ومن هجمةٍ سريعةٍ تهيَّأت الكرة أمام كينيث تايلور داخل منطقة الجزاء، ليسدِّدها بإتقانٍ في الزاوية القريبة.

وتقمَّص تايلور دور البطولة مجدَّدًا بتسجيل الهدف الثاني قبل ثماني دقائق من النهاية، مانحًا فريقه ثلاث نقاطٍ غالية، عزَّزت وضعيته في جدول الترتيب.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 43 نقطةً في المركز الثامن بفارق نقطةٍ واحدةٍ عن بولونيا التاسع.