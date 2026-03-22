وعكة صحية تبعد الماجد عن ليالي العيد

أُلغيت حفلة الفنان راشد الماجد، التي كان من المقرَّر تنظيمها الإثنين ضمن «فعاليات العيد» في الرياض، بسبب معاناته من عارضٍ صحي، وفق ما أعلنته الجهة المنظِّمة.

وأوضحت «روتانا»، أن الحفلة الملغاة كانت ستُنظَّم ضمن حفلات العيد، مشيرةً إلى أن قيمة التذاكر ستُعاد تلقائيًّا إلى المحافِظ عبر تطبيق «ويبوك».

وكان حساب «روتانا لايف» في منصة «إكس» أعلن، في وقتٍ سابقٍ، عن تنظيم الحفلة في مسرح محمد عبده أرينا ضمن برنامج «حفلات العيد».

وتُعدُّ الحفلة امتدادًا لحضور الماجد أخيرًا على مسارح الرياض بعد عودته، 30 يناير 2026، عقب غيابٍ استمر 1392 يومًا منذ آخر حفلاته «ليلة السندباد» عام 2019، في واحدةٍ من أطول فترات ابتعاده عن الحفلات الجماهيرية داخل السعودية.

وسجلت عودته، مطلع العام الجاري، حضورًا لافتًا بإحيائه ثلاث حفلاتٍ متتالية في الرياض وسط إقبالٍ جماهيري كبيرٍ، عكسَ مكانته الفنية، واستمرار شعبيته.

واشتمل نشاط الماجد خلال 2026 على حفلاتٍ خارج السعودية، أحياها في البحرين ومصر ضمن جولةٍ فنيةٍ، أكدت حضوره الإقليمي.

وكان يُنتَظر أن يُقدِّم خلال الحفلة باقةً من أبرز أعماله الغنائية في أمسيةٍ، تمزج بين أجواء العيد والطرب قبل أن يُعلَن إلغاؤها.