الأهلي: نعيد هيكلة قطاع الكرة.. ولدينا علاج قاطع

أصدر النادي الأهلي المصري بيانًا، الأحد، غداة خروج فريقه الأول لكرة القدم من دوري أبطال إفريقيا، اعترف فيه بوجود «أخطاء فنية وإدارية» تحتاج إلى «علاج قاطع»، واعدًا باتخاذ قرارات عاجلة مع إعادة تقييم وهيكلة قطاع الكرة.

وأشار إلى عقد محمود الخطيب، رئيس النادي، ونائبه ياسين منصور، وسيد عبد الحفيظ، عضو المجلس، اجتماعًا مطولًا، لمناقشة ملف الكرة.

وانبثق عن الاجتماع بيان جاء فيه: «نقدر تمامًا حالة الحزن والغضب لدى أعضاء وجماهير الأهلي ومحبيه، بسبب نتائج فريق الكرة التي لا تعبر على الإطلاق عن الجهد المبذول من الجميع طوال الفترة الماضية، ولا تتفق مع مكانة النادي وتاريخه على المستويين المحلي والقاري».

وبعد الإشارة إلى تحملهم كامل مسؤولياتهم، شرح المجتمعون وفق ما أورده البيان 4 نقاط متتالية أولاها: «لدينا أخطاء فنية وإدارية ندركها وتداعياتها، لكن علاجها القاطع يجري تجهيزه ويحتاج إلى فترة فاصلة وبعض الوقت ليكون على النحو الأمثل».

والثانية: «هناك العديد من القرارات تم اتخاذها بشأن قطاع الكرة، منها العاجل سيتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة، والبعض الآخر أجِّل مراعاة لمصلحة النادي في الحفاظ على ما تبقى من الموسم الكروي على مستوى القطاع بأكمله».

والثالثة: «إعادة تقييم وهيكلة قطاع الكرة التي بدأت بالفعل بمعرفة ياسين منصور والكابتن سيد عبد الحفيظ، وتشمل كل العناصر في القطاع بما يتسق مع شخصية النادي الأهلي ويتفق مع المعايير الاحترافية في كافة التخصصات».

والأخيرة: «أعضاء وجماهير الأهلي هم السند الدائم للنادي، هم من يتقدمون الصفوف دائمًا في الدعم والمساندة عند أي أزمة، ونحن نقدر دورهم ونثق في إخلاصهم ووقوفهم خلف ناديهم في هذا التوقيت وندعمهم بتصحيح المسار».

وخسر الأهلي على ملعبه 2ـ3 أمام الترجي التونسي، السبت، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما سقط ذهابًا بهدف دون رد، ليودِّع المسابقة، قبل دور الأربعة، للمرة الأولى منذ سبعة أعوام.