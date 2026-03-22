قاتل مغربي يطيح بالهلال

وصل فريق نهضة بركان المغربي الأول لكرة القدم إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، في باكورة مشاركاته ضمن المسابقة، بفوزه على منافسه الهلال السوداني 1ـ0، مساء الأحد، لحساب جولة الإياب من دور الثمانية.

وأصبح نهضة بركان رابع فريق مغربي يصل إلى نصف نهائي البطولة تاريخيًّا، بعد الوداد والرجاء والجيش الملكي.

واستطاع الفريق تخطي الهلال السوداني، على الرغم من التعادل معه ذهابًا في المغرب بهدف لمثله.

وسجَّل هدف المباراة الوحيد المهاجم المغربي منير شويعر في ثالث دقائق الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وعوّض شويعر بهدفه القاتل ركلة جزاء أهدرها في الدقيقة «61» تصدى لها البوركيني فريد ويدراجو، حارس مرمى الهلال.

وجرت المباراة على ملعب أماهورو في كيجالي، العاصمة الرواندية، الذي يتخذه الهلال معقلًا له.

وفي مباراة أخرى لحساب الدور ذاته، خسر ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي أمام مضيفه الملعب المالي 0ـ2، لكنه استطاع العبور إلى نصف النهائي لسابق فوزه ذهابًا بثلاثية نظيفة.

وضِمن الدور نصف النهائي سيلتقي نهضة بركان مع الجيش الملكي في صدام مغربي خالص.

أما ماميلودي صن داونز فسيتواجه مع الترجي التونسي الذي عبر الأهلي المصري.

وتلعب مباراتا الذهاب من الدور 10 و11 أبريل المقبل، وبعد أسبوع واحد يُجرى لقاءا الإياب.