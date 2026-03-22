النصر يعود.. وماني يقترب

تحسَّنت حالة السنغالي ساديو ماني، جناح فريق النصر الأول لكرة القدم، ورجَّحت مصادرُ خاصَّةٌ بـ «الرياضية» عودته إلى التدريبات الجماعية في غضون ثلاثة أيامٍ.

واستأنف النصر، مساء الأحد، تدريباته بعد إجازةٍ لسبعة أيامٍ، أعقبت فوزه 5ـ0 على الخليج، السبت قبل الماضي، ضمن الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي.

وقاد المدرب البرتغالي جورجي جيسوس حصةً تدريبيةً داخل مركز «دار النصر»، ركَّزت على استعادة اللياقة البدنية.

تزامنًا مع ذلك، خضع ماني لجلسةٍ علاجيةٍ، ركض بعدها حول الملعب.

وأفادت المصادر بتحسُّن حالته، واقترابه من التجاوز التام لإصابته الأخيرة في مفصل القدم. ولفتت إلى استمرار تنفيذ المدافع الإسباني إينيجو مارتينيز برنامجه العلاجي، الذي بدأ بعد تعرُّضه إلى تمزُّقٍ في عضلة الفخذ الخلفية أمام الخليج.

وأظهرت الفحوصات الطبية حاجة المدافع إلى أسبوعين، من تاريخ الإصابة، قبل العودة إلى التدريبات الجماعية.

وبدأ مارتينيز برنامجه في مدريد، عاصمة بلاده، ويستكمِلُه داخل عيادة «دار النصر» الطبية، التي استقبلته بالتزامن مع عودة الفريق إلى التدريبات.

في سياقٍ متصلٍ، يفكِّر جيسوس في طلب خوض مباراةٍ تجريبيةٍ خلال فترة التوقف الجارية.

وحسبَ المصادر، ينتظر المدرب لمعرفة عدد اللاعبين المتاحين في ظل كثرة الاستدعاءات الدولية، وبعدها يُقرِّر طلب تنسيق مباراةٍ مع فريقٍ آخر، أو الاكتفاء بمناورةٍ أمام فريق تحت 21 عامًا في النادي.

وغاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، عن أول تدريبٍ بعد الإجازة، وواصل تلقِّي العلاج في مدريد من إصابةٍ عضليةٍ، غيَّبته عن آخر جولتين من الدوري.