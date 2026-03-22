الثلاثاء.. اجتماع يبحث استكمال دوري أبطال الخليج

تجتمع لجنة المسابقات في اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، الثلاثاء، لبحث مستقبل بطولة دوري أبطال الخليج للأندية، والمراحل الحاسمة من منافساتها.

وحسبَ بيانٍ للاتحاد، الأحد، يُركِّز الاجتماع، الذي يترأسه الدكتور خالد المقرن، على بحث الآلية المناسبة لاستكمال مباريات النسخة الجارية، بما يضمن استمرارية المنافسات وفق أفضل المعايير التنظيمية والفنية.

وفي وقتٍ سابقٍ، أعلن الاتحاد أن اللجنة بصدد دراسة ملف استكمال البطولة بشكلٍ شاملٍ، تمهيدًا لاتخاذ قرارٍ نهائي بناءً على التوصيات التي سيخرج بها الاجتماع المرتقب.

ووفق البيان، من المنتظر أن تراعي اللجنة في مداولاتها مختلف الجوانب التنظيمية واللوجستية، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المشاركة، ويُعزِّز نزاهة المنافسة، مع الحفاظ على الروح الرياضية التي تُميِّز بطولات الاتحاد.

وتأهلت فرق الشباب السعودي، والقادسية الكويتي، والريان القطري، وزاخو العراقي إلى نصف نهائي دوري أبطال الخليج للأندية.