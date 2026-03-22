خسارة أرسنالية سابعة.. سيتي يتوّج باللقب التاسع

رفع فريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، للمرة التاسعة تاريخيًّا، بفوزه في النهائي على غريمه أرسنال 2ـ0، مساء الأحد، على ملعب ويمبلي اللندني.

وجاء هدفا المباراة عن طريق الإنجليزي الشاب نيكو أورايلي، الظهير الأيسر، في الدقيقتين «60 و64».

ووصل سيتي إلى نهائي البطولة 10 مرات، ولم يخسره سوى في عام 1974، بينما فاز بالبقية.

وجاءت 5 من ألقابه التسعة في البطولة خلال حقبة مدربه الإسباني الحالي بيب جوارديولا، الذي قاده إلى التتويج أعوام 2018 و2019 و2020 و2021 إلى جانب الأخير.

في المقابل، كرّست الخسارة معاناة أرسنال في المباراة النهائية التي خسرها للمرة السابعة من أصل تسع وصل إليها.

وفاز فريق «المدفعجية» باللقب فقط عامي 1987 و1993، بينما خسره في بقية المباريات النهائية التي وصل إليها، ومنها أربع خلال آخر عقدين.

ويحمل أرسنال الرقم القياسي في عدد مرات خسارة نهائي البطولة، بزيادة مرتين عن ليفربول وتشيلسي وتوتنام هوتسبير.

ويأتي هذا التتويج، ليخفف نسبيًّا من حدة الانتقادات الموجهة لجوارديولا، بعد خروج فريقه من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على يدي ريال مدريد الإسباني، وتأخره بفارق 9 نقاط عن أرسنال في صراعهما الثنائي على قمة الدوري الإنجليزي.