السادسة تواليا.. بيجولا في الدور الرابع

تأهلت الأمريكية جيسيكا بيجولا، المصنفة الخامسة عالميًّا، إلى الدور الرابع من منافسات فردي السيدات في بطولة ميامي المفتوحة للتنس للأساتذة فئة الـ1000 نقطة، للمرة السادسة على التوالي.

وحسمت بيجولا تأهلها إلى دور الـ16 بعد فوزها على الكندية ليلى فرنانديز بنتيجة 6ـ2 و6ـ2.

ولم تخسر اللاعبة الأمريكية سوى أربعة أشواط أمام فرنانديز، المصنفة الـ26، كما عزَّزت تفوقها في المواجهات المباشرة أمام الكندية إلى 3ـ1.

وتضرب بيجولا، وصيفة نسخة العام الماضي، موعدًا في الدور المقبل مع الرومانية جاكلين كريستيان، التي تجاوزت الروسية إيكاترينا ألكسندروفا بنتيجة 6ـ3 و4ـ6 و7ـ6.

وفي مباراة أخرى، صعدت اللاتفية يلينا أوستابينكو بعد فوزها على الإيطالية جاسمين باوليني بمجموعتين مقابل واحدة 5ـ7 و6ـ2 و7ـ5.

وتنتظر أوستابينكو في الدور المقبل الفائزة من مواجهة الأوكرانية إيلينا سفيتولينا والأمريكية هيلي بابتيست.