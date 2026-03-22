الزمالك يتأهل.. والمهاجم يتولى حراسة المرمى

تقدّم فريق الزمالك المصري الأول لكرة القدم إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد فوزه 2ـ1 على ضيفه أوتوهو الكونغولي، مساء الأحد، في مباراة ضمن جولة الإياب من دور الثمانية كُلّف خلال دقائقها الأخيرة التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم «الأبيض»، بحراسة مرماه.

وتفوق الزمالك على منافسه 3ـ2 ‌في مجموع نتيجتي المواجهتين، بعد التعادل 1ـ1 ذهابًا الأسبوع الماضي.

وفرض ⁠الزمالك، الفائز باللقب مرتين، سيطرته مبكرًا، وسجَّل المدافع حسام عبد المجيد هدف التقدم بضربة رأس في الدقيقة «18».

وسريعًا أضاف الهدف الثاني بعدها ‌بست دقائق ‌عن طريق المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ.

وقلص أوتوهو الفارق في الدقيقة «⁠83» ⁠عبر جريس مافونجو، قبل طرد محمد صبحي، حارس مرمى الفريق المصري، للتعدي على المنافس.

ومع نفاد التغييرات للزمالك، تولى الجزيري حراسة المرمى في الدقائق المتبقية التي مرت دون خطورة عليه، لينهي الفريق المباراة فائزًا، ويحجز بطاقة التأهل إلى نصف النهائي أمام شباب بلوزداد الجزائري.