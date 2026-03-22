بعد 5 تعثرات.. روما يذوق الفوز

استعاد فريق روما الأول لكرة القدم نغمة الانتصارات، بعد 5 تعثرات متتالية، عبر إسقاط ضيفه ليتشي بهدف نظيف، الأحد، ضمن الجولة الـ 30 من الدوري الإيطالي.

وفاز روما بعد خسارتين وتعادل في الدوري الإيطالي، وهزيمة وتعادل آخر تسببا في خروجه من الدوري الأوروبي أمام بولونيا.

ورفع الفوز رصيد روما إلى 54 نقطة في المركز السادس، فيما توقف رصيد ليتشي عند 27 نقطة في المركز الـ 18.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق المهاجم الفرنسي الشاب روبينيو فاز في الدقيقة «57».

وشهدت الدقائق الأخيرة إثارة بالغة حين أنقذ الإسباني ماريو هيرموسو، مدافع روما، شباك الفريق من هدف محقق بإبعاد الكرة من على خط المرمى.